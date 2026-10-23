Туристы навострили лыжи в Китай

«Мы приезжали в каникулы, и людей было везде очень много. Правда, в самом горнолыжном центре местных мы особо не видели. Но я заметила, что в Шанхае в горнолыжной трубе L+Snow очень много сноубордистов, они катаются очень качественно. Именно с точки зрения ски-пасcа ценник высоковат. Что касается покрытия, то оно было очень хорошим, ровным.