Туристы навострили лыжи в Китай
Из-за чего россияне все чаще выбирают склоны в КНР
Российские лыжники все чаще меняют Альпы на китайские склоны. Главные плюсы — безвизовый въезд и доступные цены. К тому же катание можно совместить с экскурсиями. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на такие поездки вырос в два с половиной раза. Собеседники “Ъ FM” подтверждают тенденцию, хотя и дают более скромные оценки. Чем КНР привлекает российских туристов?
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Горнолыжный сезон в Китае начинается в ноябре и длится больше пяти месяцев, вплоть до апреля. В этом году туроператоры отмечают резкий рост спроса, интерес россиян к местным курортам вырос примерно вдвое. Главная причина — возможность въехать в страну без визы на срок до 30 дней. Впрочем, председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров объясняет столь впечатляющие цифры прежде всего эффектом низкой базы:
«Горнолыжные туры в Китай — совершенно новый продукт. В стране теоретически все есть, инфраструктура осталась после зимней Олимпиады.
Кратное увеличение спроса, скорее всего, связано с очень низкой базой предыдущих лет, когда его вообще не было. Как правило, россияне выбирали либо экскурсионные туры, либо туры по городам, паркам. Сейчас усиленно развиваются и горнолыжные базы».
По данным туроператоров, китайские курорты все чаще выбирают и россияне, которые раньше предпочитали кататься в Европе. Один из главных центров горнолыжного отдыха Китая — Чунли, в нескольких часах езды от Пекина. Здесь можно покататься на олимпийских трассах, поселиться в отеле прямо у склона или остановиться в горнолыжном городке с ресторанами и барами. Есть и другие варианты. Например, в Шанхае, рассказала “Ъ FM” главный тренер по горным лыжам клуба Zavadovskaya.Club Майя Аверьянова:
«Мы приезжали в каникулы, и людей было везде очень много. Правда, в самом горнолыжном центре местных мы особо не видели. Но я заметила, что в Шанхае в горнолыжной трубе L+Snow очень много сноубордистов, они катаются очень качественно. Именно с точки зрения ски-пасcа ценник высоковат. Что касается покрытия, то оно было очень хорошим, ровным.
Мы катались больше трех часов, и ски-пасс нам обошелся в 8 тыс. руб. Проживание в 100 м от склона, рядом классный отель. Двухместный номер с завтраком на пять дней стоил 30 тыс. руб. В совокупности цена вполне обычная».
Ски-пассы в Китае дороже, зато дешевле проживание и питание. Поэтому в целом поездка может оказаться вполне выгодной. По оценкам экспертов, недельный горнолыжный тур обходится в среднем в 200 тыс. руб. без учета перелета.
Большинство российских туристов добираются до курортов через Пекин. Из столицы Китая удобно ехать на скоростных поездах, а прямые рейсы туда есть из Москвы, Иркутска, Владивостока и других городов России. При этом, если организовать поездку самостоятельно, отдых в Китае может обойтись даже дешевле, чем на некоторых российских курортах, отметил автор канала «Не блоггер» Алдар Шагдаров:
«Мы поехали в Китай для разнообразия, до этого катались только в России и Средней Азии. В целом там очень комфортно: расстояние трасс хорошее, вся инфраструктура новая, современная. Единственное — очень печальный фрирайд, только трассовое катание. Местность сама по себе не особо снежная, много искусственного покрытия.
Что касается стоимости, то там однозначно дешевле, чем на Красной Поляне. Цены с сравнимы с Архызом, Шерегешем. Больше всего в Китае мне понравилась культура катания. На гору не пускают без снаряжения и уровень катания хороший. Нет такого, как у нас, что люди спускаются с самой высокой горы, будучи одетыми буквально в джинсы».
По прогнозам собеседников “Ъ FM”, в следующем году спрос на горнолыжный отдых в Китае может вырасти еще вдвое. Подогреть интерес должны зимние студенческие игры в провинции Цзилинь.