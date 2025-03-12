Новороссийск погасил муниципальный долг в сумме 1,5 млрд рублей в 2024 году

Развитие в Новороссийске объемов производства и промышленной отрасли позволило городу-герою погасить муниципальный долг в сумме 1,5 млрд руб. в 2024 году. Об этом в своем ежегодном отчете за 2024 год сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Несмотря на усилившиеся тревожные тенденции, связанные с высокой инфляцией и небывало жесткой кредитной политикой банков, важной исторической победой для Новороссийска стало полное погашение муниципального долга в размере 1,5 млрд руб.»,— сообщил на открытом заседании городской Думы Новороссийска господин Кравченко.

По его словам, темпы роста по объемам производства крупных и средних предприятий составили 118%. Промышленный потенциал города-героя растет благодаря полученным субсидиям господдержки и инвестиционным вложениям. Сейчас в промышленной сфере заняты 28 тыс. жителей.

Новороссийск занимает первое место в краевом рейтинге по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Общая сумма инвестиций в развитие сельскохозяйственной и курортной отраслей экономики Новороссийска составила 90 млрд руб. Благодаря 11 инвестиционным соглашениям в городе-герое будет создано 3,5 тыс. рабочих мест.

В 2025 году в Новороссийске планируют открыть два новых предприятия по производству силовых кабелей и Новороссийский промышленный технопарк «Н-порт», резидентами которого станут предприятия, выпускающие металлоизделия и робототехнику для логистики, портовой инфраструктуры, сельского хозяйства.

Новороссийск занял третье место в регионе по валовому сбору винограда в объеме 14 тыс. т. В 2024 году было произведено 53 млн бутылок в винодельческой продукции, экспортировано 1 млн бутылок вина. Сельскохозяйственные производители получили 19 субсидий на сумму 128 млн руб.

Алена Воробьева