Песков опроверг данные об обмене американца Хаббарда на автора «Рыбаря» Звинчука

Информация о том, что освобождение гражданина США Стивена Хаббарда было не жестом доброй воли со стороны России, а обменом на автора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.