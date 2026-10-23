Песков опроверг данные об обмене американца Хаббарда на автора «Рыбаря» Звинчука
Информация о том, что освобождение гражданина США Стивена Хаббарда было не жестом доброй воли со стороны России, а обменом на автора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не так»,— сказал господин Песков на брифинге. Сведения об обмене стали распространять зарубежные СМИ со ссылкой на американского чиновника.
Президент Владимир Путин объявил об освобождении Стивена Хаббарда во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом 21 октября. В России 74-летнего американца осудили по статье о наемничестве. Президент США Дональд Трамп говорил, что для освобождения Хаббарда обмен не потребовался.
Автор «Рыбаря» Михаил Звинчук и его команда были задержаны в Черногории 9 октября. По словам премьера Милойко Спаича, россиянина заподозрили в попытках оказать деструктивное воздействие на обстановку в стране и ее положение в Европе. Через два дня господин Звинчук вернулся в Россию.