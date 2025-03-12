В Новороссийске планируется запуск маршрута №16 «ул. Хопшоносова — ул. Кутузовская»

В Новороссийске в 2025 году запланирован запуск нового маршрута №16 «ул. Хопшоносова — ул. Кутузовская». Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Аркадий Павлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, это станет возможным за счет поставок в 2025 году новых троллейбусов и автобусов. Открытие нового маршрута №16 «ул. Хопшоносова — ул. Кутузовская» разгрузит пассажиропоток на основных городских маршрутах и свяжет улицы Кутузовскую и Хопшоносова в Цемдолине.

В 2023 году в Новороссийске запустили маршрут 12М «ул. 8-я Гвардейская — ул. Советов». На линию вышли пять автобусов. Новороссийцы ждали этот маршрут в течение двух лет.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в общественном транспорте города-героя стоимость проезда с 12 марта 2025 года повысится до 48 руб. Накануне перевозчики объявили повышение до 50 руб., однако после совещания в управлении транспорта и дорожного хозяйства стоимость проезда в 50 руб. была отменена.

Алена Воробьева