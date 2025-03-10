Такси сбило 11 человек на автобусной остановке, 250 млн рублей на ремонт 11 военкоматов

В Казани на автобусной остановке на улице Вишневского такси сбило 11 человек. По данным следствия, водитель такси пытался объехать автобус и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. На водителя такси по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

Спустя время МВД России по Татарстану сообщило, что ранее водитель привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление запрещенных веществ.

9 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Позднее трое из них были отпущены из больницы на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

На водителя автобуса было составлено административное дело за нарушение ПДД по ст. 12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортного средства далее первого ряда края проезжей части).

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал у главы СКР по Республике Татарстан Валерия Липского отчет о ходе расследования уголовного дела.

В Татарстане направят 250 млн руб. на капитальный ремонт 11 военных комиссариатов. Средства выделены из бюджета Республики Татарстан. Работы включают строительные, монтажные и отделочные мероприятия, а также установку оборудования. Завершить все этапы планируется к 1 декабря 2025 года.

Более 7 млрд руб. выделено на реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане в 2024 году. Из них свыше 1 млрд руб. предоставлено из республиканского бюджета.

Российским регионам не рекомендуют утверждать проекты компактного жилья с площадью ниже установленных норм. Согласно указанным стандартам, минимальная площадь квартир-студий для строительства должна составлять не менее 28 кв. м, однокомнатных — 38 кв. м, а двухкомнатных — от 49 кв. м.

Марина Романова заняла пост директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в структуре Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики.

В 2025 году в рамках программы «Наш двор» в Советском районе благоустроят 54 придомовые территории, где проживает около 15 тыс. человек.

В Республике Марий Эл уровень газификации превысил 80%, опережая общероссийские показатели. В 2024 году в регионе ввели в эксплуатацию свыше 138 км газопроводов, что обеспечило подключение более 1,4 тыс. домовладений. Как сообщил глава республики Юрий Зайцев, в текущем году газифицированы 19 населенных пунктов в пяти районах: Звениговском, Медведевском, Моркинском, Новоторъяльском и Советском.

На 2025 год запланировано строительство 3 межпоселковых и 12 внутрипоселковых газопроводов, что позволит подключить еще 12 населенных пунктов к газоснабжению.

Артём Дергунов