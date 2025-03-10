Глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором водитель такси сбил людей на автобусной остановке. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал отчет по ДТП, в котором такси сбило людей на остановке

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бастрыкин потребовал отчет по ДТП, в котором такси сбило людей на остановке

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инцидент произошел сегодня в Казани на улице Вишневского.

По данным следствия, водитель такси попытался объехать автобус и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди.

Уголовное дело на водителя такси было возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД).

В общей сложности пострадало 11 человек. На место происшествия выезжали 4 бригады скорой помощи и 2 бригады медицины катастроф.

9 человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Позже МВД России по Республике Татарстан сообщило, что ранее водитель привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ.

Спустя время трех госпитализированных граждан отпустили из больницы на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

На водителя автобуса было заведено административное дело за нарушение правил дорожного движения по ст. 12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортного средства далее первого ряда края проезжей части).

Артём Дергунов