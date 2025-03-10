В Казани после ДТП на остановке с 11 пострадавшими возбуждено уголовное дело

После аварии на автобусной остановке в Казани, в которой пострадало 11 человек, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления следственного комитета по Республике Татарстан.

По данным следствия, 10 марта водитель такси попытался объехать автобус и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля на улице Вишневского в Казани въехал в автобусную остановку.

Дарья Сайфиева