На реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане в 2024 году направили более 7 млрд руб. Об этом сообщили во время круглого стола в Госсовете Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году на программу капремонта домов в Татарстане выделили свыше 7 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В 2024 году на программу капремонта домов в Татарстане выделили свыше 7 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В том числе из бюджета республики на эти цели выделили свыше 1 млрд руб.

На 2025 год запланировано обеспечить безопасные и качественные условия проживания более чем для 200 тыс. жителей Татарстана в 911 многоквартирных домах.

Дарья Сайфиева