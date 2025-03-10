На ремонт 11 татарстанских военкоматов выделят 250,7 млн руб. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на ремонт 11 военкоматов выделят 250 млн рублей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Татарстане на ремонт 11 военкоматов выделят 250 млн рублей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно документации, капитальный ремонт будет проведен в военных комиссариатах следующих районов: Азнакаевском, Лаишевском, Тетюшском, Лениногорском, Верхнеуслонском, Алексеевском, Агрызском, а также в Апастовском и Кайбицком (объединенный военкомат).

Кроме того, в списке объектов:

военкомат Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани (ул. Лукина, 47а);

здание на ул. Аэропортовской, 1, в Казани;

военкомат Центрального и Автозаводского районов Набережных Челнов (пр-т Сююмбике, 43).

Завершить капитальный ремонт в военкоматах планируют к 1 декабря 2025 года.

На выделенные средства будут выполнены строительно-монтажные и прочие работы по капитальному ремонту, а также установлено и смонтировано оборудование.

Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета Татарстана.

Артём Дергунов