Уровень газификации в Марий Эл превысил 80%
Уровень газификации в Республике Марий Эл достиг 80%, что превышает среднероссийский показатель. В 2024 году построено более 138 км газовых сетей, что позволило газифицировать более 1400 домовладений. Об этом сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.
Уровень газификации в Марий Эл превысил 80%
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Глава республики отметил, что за текущий год газ проведен в 19 населенных пунктах пяти муниципальных районов: Звениговского, Медведевского, Моркинского, Новоторъяльского и Советского.
В 2025 году планируется газифицировать еще 12 населенных пунктов за счет строительства 3 межпоселковых и 12 внутрипоселковых газопроводов. По словам Юрия Зайцева, это обеспечит «голубым топливом» около 550 домовладений в Волжском, Мари-Турекском, Медведевском, Моркинском, Оршанском и Советском районах республики.
Ранее глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко сообщал, что объем потребления природного газа в Татарстане в 2024 году достиг исторического максимума и составил 19 млрд куб. м. В рамках программы догазификации в республике газопровод доведен до границ более 29 тыс. домовладений.