Уровень газификации в Республике Марий Эл достиг 80%, что превышает среднероссийский показатель. В 2024 году построено более 138 км газовых сетей, что позволило газифицировать более 1400 домовладений. Об этом сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уровень газификации в Марий Эл превысил 80%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Уровень газификации в Марий Эл превысил 80%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава республики отметил, что за текущий год газ проведен в 19 населенных пунктах пяти муниципальных районов: Звениговского, Медведевского, Моркинского, Новоторъяльского и Советского.

В 2025 году планируется газифицировать еще 12 населенных пунктов за счет строительства 3 межпоселковых и 12 внутрипоселковых газопроводов. По словам Юрия Зайцева, это обеспечит «голубым топливом» около 550 домовладений в Волжском, Мари-Турекском, Медведевском, Моркинском, Оршанском и Советском районах республики.

Ранее глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко сообщал, что объем потребления природного газа в Татарстане в 2024 году достиг исторического максимума и составил 19 млрд куб. м. В рамках программы догазификации в республике газопровод доведен до границ более 29 тыс. домовладений.

Анар Зейналов