В Советском районе Казани в 2025 году благоустроят 54 двора

В 2025 году работы по благоустройству придомовых территорий по программе «Наш двор» пройдут в 54 дворах Советского района, где проживает в общей сложности около 15 тыс. человек. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

В прошлом году работы провели в 60 дворах, в которых проживает около 22 тыс. казанцев.

Программа «Наш двор» реализуется с 2020 года. В 2024 году на благоустройство всех семи районов Казани направили около 3,75 млрд руб. Всего на реализацию программы в Татарстане в прошлом году выделили 10 млрд руб.

В этом году на благоустройство 675 дворов в Татарстане выделят такую же сумму.

Дарья Сайфиева