После аварии на остановке общественного транспорта на улице Вишневского в Казани на водителя автобуса завели административное дело за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на водителя автобуса после ДТП на остановке завели административное дело

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани на водителя автобуса после ДТП на остановке завели административное дело

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

35-летняя жительница Казани признана виновной по ст. 12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортного средства далее первого ряда края проезжей части).

10 марта водитель такси врезался в остановку общественного транспорта в Казани. В результате пострадали пешеходы, которые в момент аварии шли на посадку в автобус. По версии следствия, водитель пытался объехать автобус, в результате чего совершил наезд на пешеходов.

Против водителя такси возбудили уголовное дело.

Дарья Сайфиева