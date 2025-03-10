Властям регионов России не рекомендовали одобрять проекты строительства малогабаритного жилья. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на письмо Минстроя России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минстрой не рекомендовал регионам России возводить малогабаритное жилье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Минстрой не рекомендовал регионам России возводить малогабаритное жилье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минимальная площадь квартир-студий для застройки, согласно указанным стандартам, должна начинаться от 28 кв. м. Для однокомнатных квартир минимальная площадь составляет 38 кв. м, а для двухкомнатных — от 49 кв. м.

При этом со своей стороны министерство не планирует сейчас вводить ограничения на площадь возводимого жилья.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Татарстан не стал снижать план по вводу жилья.

Дарья Сайфиева