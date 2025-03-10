В Казани водитель каршеринга въехал в остановку с людьми: 11 человек пострадали

Водитель арендованного автомобиля врезался в автобусную остановку на улице Вишневского в Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Во время ДТП пострадало 11 человек. На место выехали 4 бригады скорой помощи и 2 бригады медицины катастроф.

9 человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Татарстан, 10 марта водитель такси попытался объехать автобус и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД). Обстоятельства аварии уточняются.

Дарья Сайфиева