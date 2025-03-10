В Чувашии назначили нового главу МФЦ Минэкономразвития

На должность директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Минэкономразвития Чувашии назначена Марина Романова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Марина Романова начала свой карьерный путь с работы в МФЦ города Чебоксары в 2016 году. В должности замдиректора и руководителя обособленного подразделения.

С сентября 2024 года она исполняла обязанности директора МФЦ при Минэкономразвития Чувашии после того, как предыдущий глава учреждения, Игорь Спиридонов, в декабре прошлого года перешел на должность замглавы Минцифры Чувашии.

Дарья Сайфиева