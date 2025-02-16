Главные новости за выходные 15–16 февраля

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии в конце февраля, сообщило Bloomberg. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что для подготовки встречи глав двух государств потребуются «особые усилия». Но господин Трамп, по его словам, может при желании приехать в Россию в любой момент.

«Хамас» освободил трех заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. После 498 дней в плену он встретился с родными — матерью и невестой. По оценкам канцелярии израильского премьера, боевики «Хамаса» продолжают удерживать 73 заложника.

В Абхазии состоялся первый тур выборов президента. По предварительным подсчетам, Бадра Гунба заручился поддержкой 46,38% голосовавших, Адгур Ардзинба набрал 36,92%, Роберт Аршба — 7,53%, Олег Барциц — 4,4%, Адгур Хурхумал — 0,97%. Явка составила 69%, проголосовало около 99 тыс. избирателей. Второй тур назначен на 1 марта.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о намерении разорвать союз между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. По его мнению, это позволит Вашингтону заставить президента России Владимира Путина предпринять действия, которые ему «неудобны».

Победителями финала Гран-при России по фигурному катанию в парах стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В сумме они набрали 231,95 балла. Победителем финала Гран-при у мужчин-одиночников стал Петр Гуменник, у которого 314,54 балла за две программы, победительницей среди женщин-одиночниц — Аделия Петросян (238,79 балла).

Премьер-Министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил уничтожить «Хамас», ликвидировав военный потенциал палестинского движения и свергнув его правление в Газе, если боевики не вернут всех заложников. Он добавил, что добиться своих целей Израилю поможет «недвусмысленная поддержка» от США.

Умерла французская актриса театра и кино Женевьев Паж, известная по роли маркизы де Помпадур в фильме «Фанфан-тюльпан».

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