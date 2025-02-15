«Хамас» освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников

Палестинское движение «Хамас» освободило трех заложников в рамках первого этапа соглашения по прекращению огня. Среди освобожденных — россиянин Александр Труфанов. Заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста. В обмен Израиль должен отпустить из тюрем 369 палестинских заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Освобожденный россиянин Александр Труфанов

Фото: Ramadan Abed / Reuters Освобожденный россиянин Александр Труфанов

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Церемония обмена прошла в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Заложники пробыли в плену 498 дней. Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн, женщин отпустили в ноябре 2023 года. Два других заложника — Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США) и Яир Горн (гражданин Израиля).

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. На первом этапе «Хамас» должен освободить 33 заложника, на втором — всех остальных. Предыдущий обмен состоялся 8 февраля: «Хамас» выдал 3 заложников, были освобождены 183 палестинских заключенных. В плену у палестинской группировки остается уроженец Донбасса Максим Харкин. В «Хамасе» заверили, что приняли во внимание просьбу России о его освобождении.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».