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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Культура

Личность и публичность

Андрей Плахов — к годовщине смерти Ива Монтана
35 лет назад умер Ив Монтан. Как менялся на протяжении десятилетий публичный образ французского актера и шансонье, вспоминает Андрей Плахов.
Обозреватель Андрей Плахов

Обозреватель Андрей Плахов

Григорий Собченко / Коммерсантъ

Для Франции он был «поющим пролетарием», протеже Эдит Пиаф и не слишком верным мужем Симоны Синьоре. Покорил экран в роли отважного парня за рулем грузовика со взрывчаткой в фильме «Плата за страх» Анри-Жоржа Клузо. В конце концов стал респектабельным артистом, играл у лучших французских режиссеров, снимался и в Голливуде. Не блистал красотой Жана Маре и Алена Делона, не обладал романтическим шармом Жерара Филипа, не был лицом поколения и «новой волны». Но, несмотря на итальянское происхождение, стал символом чисто французского мужского обаяния.
Оно действовало на женщин и на мужчин. По другую сторону океана тоже. Монтан стал первым в мире певцом, чье телевыступление транслировалось через спутник. 10 июля 1962 года, во время пробной трансляции с американского спутника, французы без предупреждения передали свой сигнал, едва не спровоцировав дипломатический скандал. И тогда телезрители США вдруг увидели на экранах Ива Монтана.
Это было меньше чем за месяц до гибели Мэрилин Монро, с которой французский артист двумя годами раньше снялся в фильме Джорджа Кьюкора «Займемся любовью» и закрутил роман.
О его популярности в Советском Союзе хорошо известно. «Задумчивый голос Монтана» разливался по всей стране из радиоточек и с пластинок, самого его вместе с Симоной носили на руках в Москве — до тех самых пор, пока «далекий друг» после ввода советских войск в Чехословакию не запел совсем по-другому. Чехословацкой теме посвящен фильм «Признание» Коста-Гавраса. У этого же мастера политических триллеров годом раньше Монтан снялся в «Дзете». Но если тогда объектом разоблачения были греческие «черные полковники», то теперь — коммунисты. Это было воспринято в СССР как настоящее предательство, ведь его тут считали «своим».
Ив Монтан

Ив Монтан

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Последовали жесткие санкции: наложили запрет на записи песен Монтана, изъяли пластинки из каталога фирмы «Мелодия», был отложен выпуск в прокат фильма «Жить, чтобы жить» с его участием. В вышедшей в 1984-м переводной книге Жан-Пьера Жанкола «Кино Франции. Пятая республика» отредактировали даже фильмографию. Там было написано: «“Пистолет «Питон 357»”. В главных ролях: Франсуа Перье, Стефания Сандрелли, Матье Карьер». Но то были исполнители второстепенных ролей. Имена Монтана (который на самом деле был главным в этом фильме) и Синьоре оказались лихо вычеркнуты цензорами за то, что из симпатизантов коммунистов они стали «антисоветчиками». Так зачем их вообще упоминать? Для идеологического тотемного мышления нет имени — нет человека — нет проблемы.
Роль инспектора Марка Ферро в поларе (французский аналог нуара) «Пистолет “Питон 357”» Алена Корно — одна из лучших у зрелого Монтана. Недаром его в этом образе сравнивали с суперпрофи Голливуда Хамфри Богартом, а также с Клинтом Иствудом из «Грязного Гарри».
В 1988 году в фильме Жака Деми «Три билета на 26-е» Монтан сыграл самого себя, точнее, собственную легенду. Знаменитый певец и артист прибывает в Марсель, где много лет назад начинал петь в ночных клубах.
Теперь постаревший Монтан репетирует в прекрасном городском оперном театре масштабное шоу по мотивам своей жизни. В нем фигурируют Эдит Пиаф, Симона Синьоре, Мэрилин Монро, а также марсельская проститутка Милена, к которой Монтан пережил некогда бурную страсть. Помимо личных и профессиональных перипетий герой сталкивается с ужасами войны, его чуть не угоняют в Германию, и он спасается бегством в Париж.
Встретившись с бывшей путаной из бара «Парадиз», ныне носящей титул баронессы, певец узнает, что она вырастила дочь Марион, отцом которой он, хотите верьте, хотите нет, является. Милена, разумеется, несчастна, и не только потому, что ее муж-барон в тюрьме, но и потому, что по-прежнему любит Монтана.
Обо всем этом не догадывается юная Марион, хотя генетика берет свое: она работает продавщицей в модном бутике, но ходит на уроки пения и танца и вопреки наставлениям матери мечтает прорваться на сцену. Монтан — ее кумир. Девушка пытается купить билеты на предстоящее шоу для себя и двух подружек, но, потерпев неудачу, прорывается к знатному гастролеру после репетиции и, включив гипноз своих глаз, дает ему понять, как важно для молодой певицы увидеть его живое выступление. Для Марион тут же находится место как на сцене, так и в постели певца, только наутро после проведенной ночи узнающего, к своему ужасу, что он ее отец.
Весь этот сюжет, конечно, придуман, но умело вплетен в документальную ткань. Монтан явно радуется возможности сняться в роскошном мюзикле в голливудском стиле MGM золотого века. С энтузиазмом играет роль-оммаж, которая приносит ему к тому же редкое удовольствие петь и танцевать на экране, ведь обычно его драматические и музыкальные таланты жили параллельно, не пересекаясь. Он испытывает артистический подъем, да и его личная жизнь бьет ключом: оправившись после смерти Симоны Синьоре, вдовец находит новую любовь и впервые становится отцом. И хотя внешне артист уже несколько староват для жовиального образа из «Трех билетов на 26-е», в глазах публики он по-прежнему сердцеед.
А жить ему оставалось всего три года. Монтан скончался «на рабочем месте» — в последний день съемок фильма Жан-Жака Бенекса «IP5.
Остров толстокожих» («Остров мастодонтов») — после того как режиссер заставил его несколько раз войти в ледяное озеро, не позаботившись, намеренно или нет, о технике безопасности. Он играл чудного странника, который, несмотря на больное сердце, проводит остаток жизни в свое удовольствие. Как это похоже на самого Монтана!
В фильме есть кадр, когда абсолютно обнаженный актер (мы видим его со спины) входит в холодную воду лесного озера и идет по его поверхности, как Христос. Сразу после этой съемки Монтану стало совсем худо. Он сам отказался от дублера, но Бенекс использовал его как объект жестокого постмодернистского эксперимента — запечатлел смерть как процесс, «смерть при жизни», обреченную на публичность, лишенную интимности и фатальности.
Жизнь звезд травматична сама по себе, существование звездных пар, таких как Монтан и Синьоре, мучительно вдвойне — только ленивый не рылся в их постельном белье. Репутация ловеласа преследовала его до конца жизни и даже после смерти. Одна женщина утверждала, что Монтан является отцом ее дочери, и обратилась в суд, чтобы получить образец его ДНК. Актер отказался, но впоследствии по решению суда его тело было подвергнуто эксгумации. Результаты экспертизы показали, что он не был биологическим отцом девочки.

Жизнь и карьера Ива Монтана

«Я рос в пригороде Марселя. Мы вели жизнь пролетариев. Это было время крайней нужды, и в семье не знали, как свести концы с концами» Ив Монтан (настоящее имя Иво Ливи) родился 13 октября 1921 года в Монсуммано-Терме, в итальянской Тоскане. Его отец был членом Коммунистической партии Италии. Когда к власти в стране пришли фашисты — семья Иво переехала во французский город Марсель
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«Я рос в пригороде Марселя. Мы вели жизнь пролетариев. Это было время крайней нужды, и в семье не знали, как свести концы с концами»
Ив Монтан (настоящее имя Иво Ливи) родился 13 октября 1921 года в Монсуммано-Терме, в итальянской Тоскане. Его отец был членом Коммунистической партии Италии. Когда к власти в стране пришли фашисты — семья Иво переехала во французский город Марсель

APIC / Getty Images

С 17 лет Ив Монтан подрабатывал исполнением песен в кафе. Тогда же взял себе свой псевдоним, происходящий от фразы «Иво монта». Выражение означает «Иво, домой!» — так мать звала его в детстве. В 1944 году дебютировал в концертном зале ABC в Париже, после чего его взяла под свою опеку певица и актриса Эдит Пиаф В 1946 году дебютировал в кино — в фильме «Звезда без света», в этом же году снялся в картине «Врата ночи» (кадр на фото)
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С 17 лет Ив Монтан подрабатывал исполнением песен в кафе. Тогда же взял себе свой псевдоним, происходящий от фразы «Иво монта». Выражение означает «Иво, домой!» — так мать звала его в детстве. В 1944 году дебютировал в концертном зале ABC в Париже, после чего его взяла под свою опеку певица и актриса Эдит Пиаф
В 1946 году дебютировал в кино — в фильме «Звезда без света», в этом же году снялся в картине «Врата ночи» (кадр на фото)

Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

С 1951 года Ив Монтан регулярно выступал в театре «Этуаль» в Париже с большими сольными программами. В этом же году женился на актрисе Симоне Синьоре. Певец продолжал сниматься в кино. Первый большой успех как актеру ему принесла картина Анри-Жоржа Клузо «Плата за страх» (1952)
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С 1951 года Ив Монтан регулярно выступал в театре «Этуаль» в Париже с большими сольными программами. В этом же году женился на актрисе Симоне Синьоре. Певец продолжал сниматься в кино. Первый большой успех как актеру ему принесла картина Анри-Жоржа Клузо «Плата за страх» (1952)

Luc Fournol / Luc Fournol / Photo12 via AFP

Из-за своих левых взглядов Ив Монтан долгое время был персоной нон грата в США. Свою первую американскую визу певец получил только в 1959 году. В 1960 году он выступал на церемонии вручения премии «Оскар». В тот год его жена получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Путь наверх»
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Из-за своих левых взглядов Ив Монтан долгое время был персоной нон грата в США. Свою первую американскую визу певец получил только в 1959 году. В 1960 году он выступал на церемонии вручения премии «Оскар». В тот год его жена получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Путь наверх»

AP

«Ни разу, ни на один миг не возникало у меня мысли порвать с женой. Но если бы она сама, по своей воле, хлопнула дверью, возможно, я связал бы свою жизнь с Мэрилин» В 1960 году сыграл главную роль в музыкальной комедии «Займемся любовью» (кадр на фото). Его партнершей в киноленте стала Мэрилин Монро. Во время съемок у них начался роман, который едва не разрушил брак певца
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«Ни разу, ни на один миг не возникало у меня мысли порвать с женой. Но если бы она сама, по своей воле, хлопнула дверью, возможно, я связал бы свою жизнь с Мэрилин»
В 1960 году сыграл главную роль в музыкальной комедии «Займемся любовью» (кадр на фото). Его партнершей в киноленте стала Мэрилин Монро. Во время съемок у них начался роман, который едва не разрушил брак певца

Twentieth Century Fox Film Picture / Collection ChristopheL via AFP

В 1962 году стал первым певцом, чье выступление транслировалось через спутник. Пробную трансляцию через аппарат Telstar организовали американцы, французы без предупреждения передали на спутник свой сигнал и американские телезрители вдруг увидели на своих экранах Ива Монтана. Это происшествие едва не спровоцировало дипломатический скандал
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В 1962 году стал первым певцом, чье выступление транслировалось через спутник. Пробную трансляцию через аппарат Telstar организовали американцы, французы без предупреждения передали на спутник свой сигнал и американские телезрители вдруг увидели на своих экранах Ива Монтана. Это происшествие едва не спровоцировало дипломатический скандал

Levy / AP

«А, может быть, народ счел себя вправе потребовать большей свободы в обещанном вами новом социализме, а вы этого не поняли?» В 1956 году Ив Монтан приезжал с гастролями в СССР, Польшу и другие страны Восточной Европы. В следующий раз он приехал в Москву в 1963 году на Московский международный кинофестиваль. В 1968 году после ввода советских войск в Чехословакию официально заявил, что разочаровался в коммунистических идеалах На фото: Ив Монтан и Симона Синьоре на Московском международном кинофестивале
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«А, может быть, народ счел себя вправе потребовать большей свободы в обещанном вами новом социализме, а вы этого не поняли?»
В 1956 году Ив Монтан приезжал с гастролями в СССР, Польшу и другие страны Восточной Европы. В следующий раз он приехал в Москву в 1963 году на Московский международный кинофестиваль. В 1968 году после ввода советских войск в Чехословакию официально заявил, что разочаровался в коммунистических идеалах
На фото: Ив Монтан и Симона Синьоре на Московском международном кинофестивале

Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1963 году выступал на благотворительном вечере в Вашингтоне по случаю второй годовщины инаугурации президента США Джона Кеннеди. Около 6 тыс. человек заплатили по $100 за место, чтобы увидеть звездную программу в Оружейной палате Национальной гвардии
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В 1963 году выступал на благотворительном вечере в Вашингтоне по случаю второй годовщины инаугурации президента США Джона Кеннеди. Около 6 тыс. человек заплатили по $100 за место, чтобы увидеть звездную программу в Оружейной палате Национальной гвардии

AP

«Я встретил двух замечательных женщин: Эдит Пиаф, которая вывела меня на французскую эстраду, и Симону, значение которой в моей жизни трудно переоценить» На фото: Ив Монтан и его жена Симона Синьоре
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«Я встретил двух замечательных женщин: Эдит Пиаф, которая вывела меня на французскую эстраду, и Симону, значение которой в моей жизни трудно переоценить»
На фото: Ив Монтан и его жена Симона Синьоре

Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В конце 1960-х годов Ив Монтан полностью посвятил себя кинематографу. На музыкальной сцене он появлялся редко. В 1965 году снялся в фильме «Горит ли Париж?», в 1966 году в военной драме «Война окончена». В 1967 году сыграл в киноленте «Убийцы в спальных вагонах», в 1969 году — в «Дзете»
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В конце 1960-х годов Ив Монтан полностью посвятил себя кинематографу. На музыкальной сцене он появлялся редко. В 1965 году снялся в фильме «Горит ли Париж?», в 1966 году в военной драме «Война окончена». В 1967 году сыграл в киноленте «Убийцы в спальных вагонах», в 1969 году — в «Дзете»

Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1971 году вместе с Луи де Фюнесом сыграл в комедии «Мания величия». Фильм снят по мотивам пьесы Виктора Гюго «Рюи Блаз» На фото: Ив Монтан (внизу) и Луи де Фюнес
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В 1971 году вместе с Луи де Фюнесом сыграл в комедии «Мания величия». Фильм снят по мотивам пьесы Виктора Гюго «Рюи Блаз»
На фото: Ив Монтан (внизу) и Луи де Фюнес

Gaumont International

Последняя серия его концертов прошла в 1981 году в парижском зале «Олимпия» На фото слева направо: писатель Марек Хальтер, актриса Катрин Денев и актеры Мишель Пикколи и Ив Монтан на демонстрации у посольства Аргентины в Париже в 1980 году
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Последняя серия его концертов прошла в 1981 году в парижском зале «Олимпия»
На фото слева направо: писатель Марек Хальтер, актриса Катрин Денев и актеры Мишель Пикколи и Ив Монтан на демонстрации у посольства Аргентины в Париже в 1980 году

Gabriel Duval / AFP

В 1982 году снялся в комедии «Огонь и пламя» На фото: русский актер и хореограф Рудольф Нуриев (справа) и певец Ив Монтан в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке
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В 1982 году снялся в комедии «Огонь и пламя»
На фото: русский актер и хореограф Рудольф Нуриев (справа) и певец Ив Монтан в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке

Rene Perez / AP

«Я хотел умереть раньше Симоны» Симона Синьоре умерла в 1985 году от рака поджелудочной железы. В 1986 певец завел роман с Кароль Амьель, в 1988 году у них родился сын На фото: Ив Монтан и его приемная дочь Катрин Аллегре на похоронах Симоны
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«Я хотел умереть раньше Симоны»
Симона Синьоре умерла в 1985 году от рака поджелудочной железы. В 1986 певец завел роман с Кароль Амьель, в 1988 году у них родился сын
На фото: Ив Монтан и его приемная дочь Катрин Аллегре на похоронах Симоны

Lipchiz / Merliac / AP

Актер был удостоен премий Международного кинофестиваля в Карловых Варах (1957), «Давид ди Донателло» (1973), «Бэмби» (1976), Международного кинофестиваля в Таормине (1976)
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Актер был удостоен премий Международного кинофестиваля в Карловых Варах (1957), «Давид ди Донателло» (1973), «Бэмби» (1976), Международного кинофестиваля в Таормине (1976)

Bernard Bisson / Sygma via Getty Images

Ив Монтан является автором книги «Солнцем полна голова». Ему посвящены фильмы «Поет Ив Монтан» и «Одиночество певца позади сцены»
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Ив Монтан является автором книги «Солнцем полна голова». Ему посвящены фильмы «Поет Ив Монтан» и «Одиночество певца позади сцены»

И. Носов / РИА Новости

9 ноября 1991 года Ив Монтан скончался во время съемок фильма «ИП-5: остров толстокожих». Режиссер заставил актера сделать несколько дублей сцены купания в холодном озере в плохую погоду. После этого у певца началось воспаление легких. Он умер от инфаркта, вызванного пневмонией На фото: похоронная процессия певца и актера Ива Монтана в Париже
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9 ноября 1991 года Ив Монтан скончался во время съемок фильма «ИП-5: остров толстокожих». Режиссер заставил актера сделать несколько дублей сцены купания в холодном озере в плохую погоду. После этого у певца началось воспаление легких. Он умер от инфаркта, вызванного пневмонией
На фото: похоронная процессия певца и актера Ива Монтана в Париже

Remy de la Mauviniera / AP

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Кино

Авторы

  • Андрей Плахов
    Андрей Плахов
    обозреватель