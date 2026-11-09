Личность и публичность

Обо всем этом не догадывается юная Марион, хотя генетика берет свое: она работает продавщицей в модном бутике, но ходит на уроки пения и танца и вопреки наставлениям матери мечтает прорваться на сцену. Монтан — ее кумир. Девушка пытается купить билеты на предстоящее шоу для себя и двух подружек, но, потерпев неудачу, прорывается к знатному гастролеру после репетиции и, включив гипноз своих глаз, дает ему понять, как важно для молодой певицы увидеть его живое выступление. Для Марион тут же находится место как на сцене, так и в постели певца, только наутро после проведенной ночи узнающего, к своему ужасу, что он ее отец.