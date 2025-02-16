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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 17–23 февраля

Важнейшие события предстоящей недели

17 февраля, понедельник

В Москве запланированы переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

В Москве глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в церемонии награждения ведомственными наградами представителей региональных властей, общественных деятелей, руководителей территориальных органов МИД РФ.

В Брюсселе планируется встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога.

В Финляндии начнутся военные учения НАТО Arctic Forge 25.

18 февраля, вторник

В Москве в Совете федерации состоится открытый диалог с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

В Швейцарии начнется заседание Генерального совета ВТО.

19 февраля, среда

В Москве в Госдуме пройдет правительственный час «О приоритетах внешней политики Российской Федерации» с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В Испании начнется неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

В Южной Корее начнется Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.

20 февраля, четверг

В ЮАР начнется встреча министров иностранных дел G20. В совещании примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

21 февраля, пятница

В Санкт-Петербурге будет выставлен на торги исторический комплекс бывшего СИЗО №1 УФСИН («Кресты»).

В Тегеране начнется евразийская индустриальная выставка-форум Eurasia Expo.

22 февраля, суббота

В Амурской области стартует Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта.

23 февраля, воскресенье

В Германии пройдут досрочные парламентские выборы.

В Лос-Анджелесе (США) запланирована церемония вручения премии Гильдии киноактеров США Screen Actors Guild Awards.

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