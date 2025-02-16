Главные анонсы 17–23 февраля
Важнейшие события предстоящей недели
17 февраля, понедельник
В Москве запланированы переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
В Москве глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в церемонии награждения ведомственными наградами представителей региональных властей, общественных деятелей, руководителей территориальных органов МИД РФ.
В Брюсселе планируется встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога.
В Финляндии начнутся военные учения НАТО Arctic Forge 25.
18 февраля, вторник
В Москве в Совете федерации состоится открытый диалог с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.
В Швейцарии начнется заседание Генерального совета ВТО.
19 февраля, среда
В Москве в Госдуме пройдет правительственный час «О приоритетах внешней политики Российской Федерации» с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
В Испании начнется неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
В Южной Корее начнется Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.
20 февраля, четверг
В ЮАР начнется встреча министров иностранных дел G20. В совещании примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
21 февраля, пятница
В Санкт-Петербурге будет выставлен на торги исторический комплекс бывшего СИЗО №1 УФСИН («Кресты»).
В Тегеране начнется евразийская индустриальная выставка-форум Eurasia Expo.
22 февраля, суббота
В Амурской области стартует Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта.
23 февраля, воскресенье
В Германии пройдут досрочные парламентские выборы.
В Лос-Анджелесе (США) запланирована церемония вручения премии Гильдии киноактеров США Screen Actors Guild Awards.