Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться в конце февраля

Высокопоставленные должностные лица России и США проведут переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе, утверждают осведомленные источники Bloomberg. Они должны будут подготовить встречу двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает агентство. Сами лидеры государств могут встретиться в конце февраля, заявили источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Путин в июле 2018 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп и Владимир Путин в июле 2018 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Скорее всего, группы будут состоять из советников по национальной безопасности России и США. Европейские страны еще не проинформированы о планах будущих переговоров, сообщил агентству госслужащий, однако в них ожидается участие официальных лиц из Украины. Цель делегаций — определить дату саммита президентов до начала рамадана, пишет агентство.

12 февраля Владимир Путин поговорил по телефону с господином Трампом. Во время разговора лидеры государств договорились провести личную встречу. О первых контактах должностных лиц России и США по урегулированию военного конфликта в Саудовской Аравии, в четверг заявлял сам президент США Дональд Трамп.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».