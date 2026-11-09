Фрау президент
Германия готовится впервые избрать женщину на высший государственный пост
Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул кандидата на пост президента страны. Им стала 61-летняя глава ландтага (парламента) Баварии Ильзе Айгнер, которую также поддержали социал-демократы и «Зеленые». Госпоже Айгнер остается дождаться формального утверждения своей кандидатуры 30 января, после чего она станет первой женщиной-президентом в истории Германии.
Имя госпожи Айгнер в качестве кандидата на пост президента Германии впервые прозвучало в апреле, задолго до того, как в Берлине начали всерьез рассматривать претендентов на высший государственный пост. Главу ландтага Баварии упомянул глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр федеральной земли Маркус Зедер. Действующий спикер земельного парламента Баварии — одна из самых популярных политиков ХСС, которая потенциально могла бы составить Зедеру конкуренцию на местных выборах 2028 года. Отправив ее во дворец Бельвю (на почетную, но церемониальную должность), премьер Баварии превращает потенциального соперника в ключевого союзника.
Выдвижение кандидата в президенты баварским премьером стало щелчком по носу канцлеру Фридриху Мерцу: традиционно именно глава правительства первым называет потенциального претендента на высший пост.
Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, которые входят в правительство единым блоком, обычно стараются согласовать общую позицию до того, как обнародовать имя кандидата. Здесь же непопулярному Мерцу фактически указали на его место.
Канцлер долгое время не был готов поддержать предложение Зедера. В медийном пространстве циркулировали и другие имена: экс-канцлера Ангелы Меркель (она отказалась), ее бывшей правой руки Аннегрет Крамп-Карренбауэр, спикера Бундестага Юлии Клекнер и министра по делам семьи Карин Прин. Действующее правительство и сам канцлер намерены были номинировать на высший пост женщину.
Ближе к концу октября стало понятно, что номинацию все-таки получит Айгнер: ее поддержали социал-демократы (СДПГ) и «Зеленые». 8 ноября на неофициальном ужине президиума ХДС Мерц сообщил однопартийцам, что Айгнер станет кандидатом от блока с ХСС. Позднее он официально запустил процедуру ее одобрения в руководящих органах ХДС.
Айгнер сменит действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера, срок полномочий которого подходит к концу в марте 2027 года: ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленые» располагают большинством в Федеральном собрании. Этот орган собирается раз в пять лет, чтобы избрать президента. В него входят все члены Бундестага и равное число представителей федеральных земель (преимущественно из ландтагов). Выборы назначены на 30 января 2027 года.
Должность президента Германии во многом церемониальная. Он предлагает кандидатуру канцлера, утверждает министров и принимает их отставки, назначает судей, подписывает законопроекты и представляет страну на международной арене.
Ильзе Айгнер станет не только первой женщиной—президентом Германии — в отличие от многих баварских политиков она олицетворяет образ «человека из народа». Айгнер не имеет аристократических корней или семейных политических связей — путь в политику она проложила своими силами. Вступив в ХСС в 1985 году, она долго воспринимала это как общественную нагрузку и лишь спустя какое-то время оставила родной авиазавод, где работала инженером, и пошла по партийной линии.
Она занимала высокие партийные посты не только в Баварии, но и в кабинете Ангелы Меркель, где была министром сельского хозяйства. В какой-то момент ее даже считали главной протеже бывшего лидера ХСС Херста Зеерхофера. Но ее притязания на лидерство в партии не выдержали конкуренции с Зедером. И реванша в борьбе за власть между этими политиками теперь, видимо не будет: Зедер так и не смог реализовать свои амбиции и получить пост канцлера, а Айгнер останется вторым человеком в Баварии, но номинально первым в стране.