Фрау президент

Она занимала высокие партийные посты не только в Баварии, но и в кабинете Ангелы Меркель, где была министром сельского хозяйства. В какой-то момент ее даже считали главной протеже бывшего лидера ХСС Херста Зеерхофера. Но ее притязания на лидерство в партии не выдержали конкуренции с Зедером. И реванша в борьбе за власть между этими политиками теперь, видимо не будет: Зедер так и не смог реализовать свои амбиции и получить пост канцлера, а Айгнер останется вторым человеком в Баварии, но номинально первым в стране.