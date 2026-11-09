Начался отбор кандидатов в третий поток «Времени героев»

Набор требований к участникам включает в себя гражданство РФ, среднее общее или среднее профессиональное образование либо незаконченное высшее, а также «мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в рамках СВО», заявил господин Кириенко. Заявки с анкетами и эссе будут принимать до 25 января 2027 года. Далее участники пройдут тестирование в регионах.