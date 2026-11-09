Начался отбор кандидатов в третий поток «Времени героев»
Стартовал отбор в третий поток кадровой программы «Время героев», которая ориентирована на участников боевых действий на Украине без высшего образования, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, выпускники получат дипломы гособразца.
Обучение продлится три года вместо стандартных четырех. Первые полтора года займет «плотная теоретическая программа» в Президентской академии, оставшиеся — очно-заочное обучение.
Набор требований к участникам включает в себя гражданство РФ, среднее общее или среднее профессиональное образование либо незаконченное высшее, а также «мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в рамках СВО», заявил господин Кириенко. Заявки с анкетами и эссе будут принимать до 25 января 2027 года. Далее участники пройдут тестирование в регионах.
Для военнослужащих с высшим образованием возможность стать участниками программы «Время героев» сохранится в рамках последующих потоков, подчеркнули организаторы.