В России стартовал набор на третий поток программы «Время героев»

В России начался отбор участников на третий поток федеральной программы «Время героев», предназначенной для участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании Общественного совета программы.