В России стартовал набор на третий поток программы «Время героев»
В России начался отбор участников на третий поток федеральной программы «Время героев», предназначенной для участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании Общественного совета программы.
«У ребят теперь есть возможность пройти отбор и обучение, а по итогам курса получить государственный диплом»,— сказал Сергей Кириенко (цитата по сайту программы). Он подчеркнул, что новый поток запущен по поручению президента Владимира Путина.
Прием заявок на официальном сайте программы продлится до 25 января 2027 года. Для участия необходимы гражданство РФ, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование.
Программа «Время героев» предназначена для подготовки кадров в системе образования, бизнеса и госуправления. Обучение проходит на базе Высшей школы государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия — страна возможностей». Среди выпускников — губернатор Тамбовской области Евгений Первышов и глава Еврейской автономной области Мария Костюк.