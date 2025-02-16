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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху пообещал открыть «врата ада», если «Хамас» не вернет всех заложников

Премьер-Министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил уничтожить «Хамас», ликвидировав военный потенциал палестинского движения и свергнув его правление в Газе, если боевики не вернут всех заложников. Он добавил, что «недвусмысленная поддержка» от США поможет Израилю добиться своих целей.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Фото: Ohad Zwigenberg / Pool / Reuters

Биньямин Нетаньяху

Фото: Ohad Zwigenberg / Pool / Reuters

«У нас общая стратегия, и мы не всегда можем делиться подробностями этой стратегии с общественностью, в том числе и тем, когда откроются врата ада, что наверняка произойдет, если все наши заложники не будут освобождены до последнего»,— сказал господин Нетаньяху, выступая перед журналистами по итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме (цитата по AFP).

Кроме того, господин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за его помощь в освобождении еще троих заложников. Премьер-министр заявил, что он и президент США Дональд Трамп «работают в полном сотрудничестве и координации» по вопросу Газы, сообщает The Times of Israel.

По данным властей Израиля, в плену «Хамаса» остаются 73 человека. После вступления в силу соглашения о прекращении огня были освобождены 14 гражданских и 5 военнослужащих-женщин, которых «Хамас» удерживал в плену. Последний раунд обмена израильских заложников на палестинских заключенных состоялся накануне, 15 февраля. Среди вернувшихся в Израиль — гражданин России Александр Труфанов.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».

Фотогалерея

Освобождение Александра Труфанова из плена «Хамаса»

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Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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