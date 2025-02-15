Умерла французская актриса Женевьев Паж

Французская актриса театра и кино Женевьев Паж умерла в возрасте 97 лет у себя дома. Об этом агентству AFP сообщила внучка актрисы Зои Гиймо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женевьев Паж и Катрин Денев в фильме «Дневная красавица»

Фото: Five Film Женевьев Паж и Катрин Денев в фильме «Дневная красавица»

Фото: Five Film

Женевьев Паж стала широко известна по роли маркизы де Помпадур в фильме «Фанфан-тюльпан» (1952) Кристиан-Жака, а также по ленте «Дневная красавица» (1967) Луиса Бунюэля, где она сыграла хозяйку публичного дома мадам Анаис.

Женевьев Паж родилась 13 декабря 1927 года в Париже в семье коллекционера Жака Бонжана. Крестным отцом будущей актрисы стал модельер Кристиан Диор. Женевьев Паж начала свою карьеру на сцене театра «Комеди Франсез», а затем служила в Национальном народном театре (TNP). Партнером Паж по сцене был обладатель премии «Сезар» Жерар Филип.

Роль маркизы де Помпадур в фильме «Фанфан-тюльпан» 1952 года стала одной из первых ее заметных работ. Впоследствии актрису приглашали на съемки американских фильмов, таких как «Иностранная интрига», «Нескончаемая песня» и «Эль Сид». Всего Паж сыграла в более 50 фильмах. Снималась как во французском кино, так и участвовала в создании американских, британских и итальянских фильмов.