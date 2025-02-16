Келлог заявил о планах США разрушить союз России, Китая, Ирана и КНДР

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о намерении разорвать союз между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. По его мнению, это позволит Вашингтону заставить президента России Владимира Путина предпринять действия, которые ему «неудобны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Leah Millis / Reuters Кит Келлог

Фото: Leah Millis / Reuters

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Кит Келлог отметил, что альянсов, подобных союзу РФ, Китая, Ирана и КНДР, не существовало еще несколько лет назад. Он подчеркнул, что необходимо не только предотвратить укрепление отношений между четырьмя странами, но «полностью разорвать союз». Слова господина Келлога приводит CNN.

В середине января Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Москва и Тегеран договорились, что, если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору. В декабре 2024 года вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ подразумевает сотрудничество стран в обороне, экономике и науке, а также взаимную военную поддержку в случае агрессии в отношении одной из сторон.

Подробнее о конференции — в материале «Ъ» «Безопасность в Мюнхене ушла в тень».