Власти Израиля сообщили, что в плену «Хамаса» остаются 73 человека

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что палестинское движение «Хамас» продолжает удерживать 73 заложников. Он добавил, что с начала прекращения огня в секторе Газа движение освободило 19 пленных.

«В секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника — живых и погибших. Государство Израиль несет моральное и этическое обязательство сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого из них, до последнего»,— написал Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

Как уточнил советник премьера, с вступления в силу соглашения о прекращения огня были освобождены 14 гражданских и пять военнослужащих-женщин. В рамках первого этапа соглашения ожидается возвращение еще 14 человек.

Всего в плену «Хамаса» находились 255 человек. Во время войны движение освободило 141 человека и выдало тела 41 погибшего. Живыми в плену остаются 37 человек.

На первом этапе сделки о прекращении огня «Хамас» должен освободить 33 заложников, на втором — всех остальных. 15 февраля движение отпустило трех человек, в том числе россиянина Александра Труфанова.

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