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Коммерсантъ FM
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ЦИК Абхазии объявил предварительные итоги первого тура президентских выборов

В первом туре выборов президента Абхазии Бадра Гунба набирает 46,38%, Адгур Ардзинба — 36,92%, следует из предварительных подсчетов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Явка составила 69%, проголосовало около 99 тыс. избирателей. Второй тур назначен на 1 марта. Данные ЦИКа приводит «Апсныпресс».

Первый тур досрочных президентских выборов в Абхазии прошел накануне, 15 февраля. По его итогам кандидаты набирают:

  • Бадра Гунба — 46,38%;
  • Адгур Ардзинба — 36,92%;
  • Роберт Аршба — 7,53%;
  • Олег Барциц — 4,4%;
  • Адгур Хурхумал — 0,97%.

Досрочные выборы президента стали результатом протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией в ноябре 2024 года. Под давлением оппозиции президент Аслан Бжания покинул свой пост. Господин Бжания ранее заявлял о намерении баллотироваться на досрочных выборах, но в итоге в предвыборной гонке участвовать не стал.

Подробнее о выборах в республике — в материале «Президента Абхазии изберут вне очереди».

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