Песков: Трамп при желании может приехать в Россию в любой момент

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требовала бы меньшей подготовки, если бы стороны находились в режиме регулярного диалога, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, после согласования встречи.

«Хотя в любом случае встреча двух президентов, а тем более президентов таких стран, как Россия и США, требует, конечно, особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне»,— сказал пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля напомнил, что с ушедшей администрацией США у России не было диалога. Официальную позицию Белого дома при Джо Байдене он охарактеризовал как «никакого диалога, война до конца». Однако сейчас, подчеркнул господин Песков, Дональд Трамп придерживается принципа «никакой войны, нужен мир».

«Судя по заявлениям президента Трампа: решаем проблемы через диалог, никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше»,— добавил пресс-секретарь.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам Дмитрия Пескова, стороны договорились организовать личную встречу. Позднее он уточнил, что в качестве одной из стран, где могут встретиться господа Путин и Трамп, рассматривается Саудовская Аравия.

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