Главные новости за 31 января. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Установлены украинские военные, причастные к массовым убийствам в курском селе Русское Поречное.

Водитель пострадал при падении беспилотника на юге Воронежской области.

В белгородскую свободную экономзону хотят включить валуйское и четыре шебекинских предприятия.

Замглавы Липецка Николай Дергунов оставляет свой пост ради перехода на другую работу.

«Мираторг» вложил в курский завод по производству кормов 340 млн руб.

Активы Липецкой ипотечной корпорации выставили на продажу за 115 млн руб.

Глава Нижнедевицкого района Воронежской области Владимир Просветов может пойти на второй срок.

В курском Железногорске досрочно прекратили полномочия депутата гордумы Руслана Цыганова.

Владимир Жданов официально возглавил Старооскольский горокруг Белгородской области.

Нападающий Евгений Марков переходит из воронежского «Факела» в «Урал».