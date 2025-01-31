Нападающий Евгений Марков покидает воронежский «Факел»
Из воронежского футбольного клуба «Факел» уходит нападающий Евгений Марков. Его выкупил екатеринбургский «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе воронежской команды.
Евгений Марков фотографируется с болельщиками в день матча РПЛ в Воронеже
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Евгению Маркову 30 лет, он родился в Санкт-Петербурге. Воспитанник петербургского «Зенита» — выступал за молодежную команду клуба. Также Марков представлял красноярский «Енисей», ленинградское «Тосно», московское «Динамо», казанский «Рубин», «Краснодар», тульский «Арсенал». К «Факелу» присоединился в декабре 2022 года. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 800 тыс.
Это не первые изменения в составе «Факела» во время зимнего перерыва. Из клуба также ушли полузащитник Табо Селе и, до конца сезона, вратарь Вячеслав Доровских. При этом к команде присоединились защитник Альберт Габараев и универсальный футболист Александр Ломовицкий.
Во время сборов в Турции «Факел» провел два товарищеских матча. В первом он победил сербский «Спартак», а во втором сыграл вничью с махачкалинским «Динамо». 1 февраля воронежские футболисты дважды сразятся с нижегородским «Пари НН».