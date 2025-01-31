«Мираторг» вложил в курский завод по производству кормов 340 млн рублей

Агропромышленный холдинг «Мираторг» собирается ввести в промышленную эксплуатацию линию по производству консервированных кормов для домашних животных на курском предприятии за 340 млн руб., рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе компании. Там пояснили, что решение о запуске линии принималось три года назад. Тогда бюджет оценивался в 162 млн руб., однако фактический объем вложений «существенно вырос». Проектная мощность — 3,9 тыс. т в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Пуск линии намечен на первый квартал 2025 года, она заработает на площадке компании в Пристенском районе Курской области, запущенной в 2019 году за 4,8 млрд руб.

Ассортимент будет включать три линейки премиум-сегмента консервов для кошек: с курицей для стерилизованных животных, с тунцом, которые подойдут всем породам, а также с говядиной и индейкой. «Для собак разработаны вариации из говядины и сердца, говядины с печенью, а также с рисом»,— поделились в компании.

Корма разработаны из сырья, производимого на собственных мощностях компании. Продукция будет доступна на полках магазинов в первом квартале 2025 года, также планируется экспорт в страны СНГ.

АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников — один из основных производителей свинины и говядины в России. Также выпускает полуфабрикаты, готовые блюда, управляет розничной сетью, занимается овощеводством, производством кормов и т. д. Выручка за первую половину 2023 года — 112,1 млрд руб., чистая прибыль — 13,4 млрд руб., сообщало рейтинговое агентство «Эксперт РА».

В 2023 году АПХ «Мираторг» увеличил производство питания для домашних животных на 43%, достигнув объема 35 тыс. т. Компания планирует расширить мощности по производству сухих кормов до 66 тыс. т в год и увеличить выпуск влажных кормов с 13 до 36 тыс. т.

Ассортимент продукции «Мираторга» включает более 130 позиций, среди которых сухие и влажные корма премиум-класса для массового рынка под брендом Meat, супер-премиум-корма Extra Meat, предназначенные для массового рынка, а также Pro Meat — для специализированных каналов. В портфель компании входит ветеринарная линейка Expert с шестью ключевыми диетами и корма для аквакультуры.

О проекте «Мираторга» по строительству семеноводческого центра в Курской области за 4,2 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова