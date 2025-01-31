Водитель пострадал при падении БПЛА на юге Воронежской области

Ночью дежурные средства ПВО и средства РЭБ уничтожили над Воронежской областью еще «несколько дронов». Один из них упал на автомобиль, ехавший по трассе на юге региона. В результате пострадал водитель, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Пострадавший получил ранение ноги. Ему оказали медицинскую помощь. Также в этом районе были повреждены частный дом и выбиты стекла на ферме.

В Воронеже в результате падения подавленного БПЛА пострадало остекление на промышленном предприятии.

По данным Минобороны, за ночь над Воронежской областью ликвидировали два беспилотника. Еще два дрона сбили с 19:50 до 22:00 30 января. По словам Александра Гусева, их уничтожили над Воронежем и в одном из районов. Обе атаки обошлись без последствий.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова