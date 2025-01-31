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Жданов официально возглавил Старооскольский горокруг Белгородской области

Депутаты совета Старооскольского городского округа Белгородской области единогласно избрали главой муниципалитета Владимира Жданова. Он вступил в должность и принес присягу на верность жителям горокруга. Об этом сообщили в местной администрации.

Владимир Жданов

Владимир Жданов

Фото: администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Владимир Жданов

Фото: администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

С 2018 года господин Жданов возглавлял Шебекинский округ Белгородской области. В конце декабря прошлого года он стал первым замглавы администрации Старооскольского горокруга по ЖКХ, а затем возглавил его в статусе врио.

На этом посту Владимир Жданов сменил Андрея Чеснокова, возглавлявшего горокруг с 2022 года. В конце 2024-го он стал советником директора Старооскольского геологоразведочного института (филиал Московского геологоразведочного института имени Серго Орджоникидзе).

Алина Морозова

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