Установлены украинские военные, причастные к массовым убийствам в курском селе

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) обнародовало подробности массовых убийств мирных жителей в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Как сообщили в СКР, следствие установило причастность пяти украинских военнослужащих к убийству 22 мирных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Подробные показания о происходившем в Русском Поречном дал 26-летний украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко, которого недавно заключили под стражу в Курске. Ему вменяется совершение теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и насильственные действия сексуального характера (пп. «а», «б» ст. 132 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Евгений Фабрисенко на допросе дал подробные признательные показания. Он рассказал, что вместе с сослуживцами с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» по приказу командира роты с позывным «Кум» проводил зачистку села. Боевики поочередно заходили в дома, насиловали и убивали мирных жителей и расстреливали мужчин. Шестеро пенсионеров были убиты в подвале одного из домов, куда один из военных бросил гранату. Всего в селе Русское Поречное они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых также убили.

Следователи извлекли тела погибших и отправили их на экпертизу. «Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками», — резюмировали в ведомстве.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий