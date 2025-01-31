В курском Железногорске прекратили полномочия депутата гордумы Руслана Цыганова

В Железногорске Курской области по представлению прокуратуры досрочно прекратили полномочия депутата городской думы Руслана Цыганова. Об этом сообщили в гордуме.

По данным прокуратуры, он не предоставил декларацию о своих доходах и расходах, а также — данные о своем имуществе и обязательствах имущественного характера. На это у экс-депутата было четыре месяца после избрания. «Курские известия» уточнили, что господин Цыганов посчитал, что отсчет начинается с момента первого заседания думы, на котором ему выдали удостоверение. За прекращение его полномочий проголосовали все депутаты, кроме него самого и Полины Солодухиной.

Руслану Цыганову 49 лет. Он был избран депутатом Железногорской гордумы в сентябре 2024 года. Его выдвинула партия КПРФ. В 2022 году он также участвовал в выборах депутатов Железногорской гордумы от партии «Справедливая Россия — патриоты — За Правду», но победу не одержал.

Анастасия Колпачева