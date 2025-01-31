За 34 млн рублей можно будет купить более 131 га Липецкой ипотечной корпорации

Организатор торгов «Специализированная торгующая организация» снова выставил на продажу 131,5 га некогда крупного застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК), следует из сообщения компании. Общая цена активов составляет 114,6 млн руб., однако в ходе торгов она может быть снижена до 30% от начальной — 34,3 млн. Заявки на все лоты принимаются до 24 марта.

Наибольшую сумму просят три участка общей площадью 37,4 га — 75,8 млн руб. В ходе торгов она может быть снижена до 22,8 млн. Еще три участка общей площадью 86,4 га оценены в 26,8 млн и могут быть проданы за 8 млн. Начальная цена 26 участков общей площадью 7,7 га составляет 12 млн, с учетом снижения — 3,6 млн.

Ранее эти активы оценивались в 365,8 млн руб., организатор торгов был готов их продать за 114,6 млн: на часть земли дисконт был 50%, на еще часть 70%. Однако ни один лот не заинтересовал покупателей.

ЛИК стала банкротом в 2019 году. Активы компании продаются с торгов с 2022 года. Их основная часть оценивалась в 2,6 млрд руб., однако в итоге многие лоты были куплены за 900 млн. Среди них — 40 участков, которые изначально продавались за 1,8 млрд, а ушли за 341 млн.

За что был осужден бывший глава ЛИК Валерий Клевцов — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Строителя подкупили коллеги».

Александр Прытков