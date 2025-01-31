В белгородскую СЭЗ хотят включить валуйское и четыре шебекинских предприятия

В свободную экономическую зону (СЭЗ) собираются вступить еще пять компаний — ОАО «Молоко», НАО «Шебекинский машиностроительный завод», ООО «ТК Шебекинский картон», ООО «Селена» и ООО «Фабрика креплений “Квадо”», рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе правительства Белгородской области. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, заявки сейчас находятся на согласовании в Министерстве экономического развития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Впервые о намерении компаний стать резидентами СЭЗ стало известно 19 декабря после рассмотрения их заявок на инвестиционном совете минэкономразвития региона. Суммы инвестиций в проекты не раскрываются.

По данным Rusprofile.ru, в Валуйском городском округе зарегистрировано ОАО «Молоко», производитель молока и сливок в твердой форме. 60,12% акций предприятия принадлежит неназванным гражданам России, 39,88% — московскому дистрибутору пищевых масел и жиров «ДМС».

Остальные компании ведут деятельность на территории Шебекинского горокруга. Так, НАО «Шебекинский машиностроительный завод» занимается производством машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, его контролируют ООО «Мир Торг Продукт» (98,62%) и Дмитрий Касьянов (0,69%). ООО «ТК Шебекинский картон» торгует оптом бумагой и картоном, по 50% долей принадлежит Василию Потрясаеву и Александру Лагутину. ООО «Селена» выпускает прочие основные неорганические химические вещества. Доли общества принадлежат семье Кудряшовых, а также Анастасии Поляковой. ООО «Фабрика креплений “Квадо”» занимается ковкой, прессованием, штамповкой и профилированием. Учредители общества — Виталий Крикун (49,9% долей), Денис и Геннадий Минькины (по 16,6% и 16,7% соответственно), а также Наталья Маринченко (16,8%).

Ранее Минэкономразвития уже согласовало пять заявок потенциальных участников СЭЗ. В правительстве региона продолжается работа по заключению договоров с участниками, их подписание начнется на следующей неделе. Речь об ООО «Аллнекс Белгород», ООО «Техногрупп Белгород», ООО «Лимкорм», ООО «ТЛТ-Шебекино», ООО «Радом». Общая сумма инвестиций в их проекты может составить 1,14 млрд руб.

В октябре прошлого года «Ъ-Черноземье сообщал, что заинтересованность во вступлении в СЭЗ в Белгородской области выразили 119 предприятий.

О решении суда по взысканию со страховой ущерба от обстрелов в белгородском Шебекине — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова