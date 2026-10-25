Песков: Путин не обратится с посланием к Федеральному собранию в 2026 году

Предыдущее обращение Владимира Путина к парламенту состоялось в феврале 2024 года. То выступление стало 19-м за время его нахождения на посту президента. Хотя согласно Конституции послание оглашается ежегодно, президент не выступал с ним в 2017, 2022 и 2025 годах.