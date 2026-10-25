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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Власть

Песков: Путин не обратится с посланием к Федеральному собранию в 2026 году

В 2026 году президент России Владимир Путин не планирует выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В комментарии ТАСС господин Песков уточнил, что президент обратится к Федеральному собранию, как только сочтет это нужным.
Предыдущее обращение Владимира Путина к парламенту состоялось в феврале 2024 года. То выступление стало 19-м за время его нахождения на посту президента. Хотя согласно Конституции послание оглашается ежегодно, президент не выступал с ним в 2017, 2022 и 2025 годах.