Песков: Путин не обратится с посланием к Федеральному собранию в 2026 году
В 2026 году президент России Владимир Путин не планирует выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В комментарии ТАСС господин Песков уточнил, что президент обратится к Федеральному собранию, как только сочтет это нужным.
Предыдущее обращение Владимира Путина к парламенту состоялось в феврале 2024 года. То выступление стало 19-м за время его нахождения на посту президента. Хотя согласно Конституции послание оглашается ежегодно, президент не выступал с ним в 2017, 2022 и 2025 годах.