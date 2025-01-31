Вице-мэр Липецка Николай Дергунов покидает свой пост

Замглавы Липецка Николай Дергунов оставляет свой пост ради перехода на другую работу. Об этом сообщил мэр Роман Ченцов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Дергунов проработал на этом посту почти два года

Фото: горсовет Липецка Николай Дергунов проработал на этом посту почти два года

Фото: горсовет Липецка

Господин Дергунов занял пост замглавы Липецка в апреле 2023 года, когда городом руководила Евгения Уваркина, впоследствии ставшая сенатором от региона. До этого он был председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

По словам Романа Ченцова, на посту вице-мэра чиновник участвовал в реализации программ по благоустройству, ремонту дорог, обновлению транспорта, ликвидации ЧС. Под его руководством отремонтировали 102 км дорог, благоустроили 45 общественных пространств, запустили новые трамваи. 51 школа получила благоустроенную дорогу к учреждению, новые тротуары и освещение.

Алина Морозова