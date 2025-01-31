Глава Нижнедевицкого района Воронежской области может пойти на второй срок

Руководитель администрации Нижнедевицкого района Воронежской области Владимир Просветов рассказал губернатору Александру Гусеву, что решил участвовать в конкурсе на пост главы муниципалитета. Господин Гусев поддержал это решение, сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Просветов

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Владимир Просветов

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Владимиру Просветову 58 лет. Он получил образование на лесоинженерном факультете Воронежского государственного лесотехнического университета. В октябре 2019 года возглавил Нижнедевицкий район в качестве исполняющего обязанности, в январе 2020-го был утвержден в этой должности. До этого работал замглавы этого же муниципалитета.

В ноябре прошлого года руководителем администрации Аннинского района Воронежской области был переизбран Василий Авдеев. Он возглавляет муниципалитет с 1985 года, считается одним из «политических долгожителей» региона.

Алина Морозова