Глава Нижнедевицкого района Воронежской области может пойти на второй срок
Руководитель администрации Нижнедевицкого района Воронежской области Владимир Просветов рассказал губернатору Александру Гусеву, что решил участвовать в конкурсе на пост главы муниципалитета. Господин Гусев поддержал это решение, сообщили в облправительстве.
Владимир Просветов
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области
Владимиру Просветову 58 лет. Он получил образование на лесоинженерном факультете Воронежского государственного лесотехнического университета. В октябре 2019 года возглавил Нижнедевицкий район в качестве исполняющего обязанности, в январе 2020-го был утвержден в этой должности. До этого работал замглавы этого же муниципалитета.
В ноябре прошлого года руководителем администрации Аннинского района Воронежской области был переизбран Василий Авдеев. Он возглавляет муниципалитет с 1985 года, считается одним из «политических долгожителей» региона.