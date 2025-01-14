Главные новости к утру 14 января

ПВО сбила 17 БПЛА над Тульской областью и 14 — над Ростовской, отразила комбинированный ракетный удар ВСУ по Брянской области и уничтожила один беспилотник над Воронежем. Пострадавших нет. При атаке БПЛА повреждено промпредприятие в саратовском Энгельсе.

Президент США Джо Байден в итоговой речи о внешней политике признал, что помощь Украине сопровождалась риском ядерной конфронтации с Россией.

Как выяснил «Ъ», Мосбиржа начала раскрывать данные о торговой активности инсайдеров на фондовом рынке. Пока это касается только ценных бумаг торговой площадки, но к ним должны добавиться почти 50 эмитентов из индекса MOEX.

Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному президенту Дональду Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии, сообщило Reuters.

С января из-за повышения утильсбора и волатильности курса цены на некоторые новые легковые автомобили китайского и российского производства выросли на 1,5–5%, рассказали «Ъ» дилеры и аналитики.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин не исключил причастности «связанного с РФ» китайского судна к повреждению в Балтийском море еще одного кабеля, соединяющего страну с ФРГ, Финляндией и Литвой.

Российский рынок смартфонов по итогам 2024 года сократился на 3­–4% в физическом выражении и вырос на 5–7% в денежном, а ушедшая из РФ Apple впервые с 2022 года нарастила долю, рассказали «Ъ» в «Марвел-Дистрибуции».

Суд в Каспийске вынес первый в России обвинительный приговор по уголовному делу об угрозе безопасности дорожного движения. Обвиняемому назначен штраф в размере 180 тыс. руб.

«Ъ» узнал о возросшем спросе россиян в 2024 году на оформление деловых и туристических виз, в особенности в Японию и Китай. Рост по Шенгенской зоне из-за визовых требований сдержанный, в случае с США — заметное падение.

Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», призванную обеспечить оперативную переброску войск по всей Европе без задержек на границах.

Почти треть одежды и обуви из-за границы российские покупатели в 2024 году заказали из Китая. «Ъ» выяснил, что его доля в объеме трансграничной торговли сервиса CDEK.Shopping за год увеличилась до 29%, что на 19,3 п. п. выше, чем в 2022 году.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».