Трамп сообщил о планах вести дела с Россией и Украиной после окончания конфликта
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после российско-украинского конфликта он собирается вести дела как с Москвой, так и с Киевом. Об этом он сказал на встрече с журналистами после того, как во Флориде досрочно проголосовал на промежуточных выборах.
«Мы хотели бы вернуться к жизни, где Россия и Украина заключат сделку, и тогда мы смогли бы вести бизнес с обеими странами»,— сказал господин Трамп.
Так он ответил на вопрос журналиста о намерении российской компании НОВАТЭК инвестировать в проект завода по сжижению природного газа на Аляске, о котором вчера сообщали Financial Times и The New York Times. В российской компании подтверждали, что предпринимают шаги для получения статуса миноритарного акционера в американском проекте. «Нет, у меня нет комментариев по этому поводу, кроме того, что мы, конечно, будем вести бизнес с Украиной и с Россией после окончания этой войны, я полагаю»,— добавил господин Трамп.