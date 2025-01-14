Над Тульской областью сбит еще один беспилотный летательный аппарат
Средства противовоздушной обороны уничтожили над Тульской областью еще один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. Согласно предварительной информации, при инциденте никто не пострадал.
Глава региона уточнил, что происшествие зафиксировано в небе над Суворовским районом. Уточняется наличие возможных повреждений на земле. Ситуация находится на контроле властей, добавил господин Миляев. В течение ночи военные сбили над регионом 16 БПЛА.
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