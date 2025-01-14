SVT: еще на одном кабеле в Балтийском море нашли повреждения

Еще на одном подводном кабеле в Балтийском море, соединяющим Швецию, Литву, Германию и Финляндию, обнаружены повреждения. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, слова которого приводит местная телекомпания SVT.

Оборонное ведомство королевства связывает инцидент с китайским судном, которое в предполагаемое время происшествия находилось на якорной стоянке в 160 км от берега. Согласно выводам предварительного расследования, действия экипажа судна могли быть умышленными, а капитан, полагают в Стокгольме, мог быть связан с Россией.

Это не первый случай повреждения подводных коммуникаций в балтийском регионе. 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала шедшее под флагом Островов Кука судно Eagle S, которое, как считают в Хельсинки, могло якорем повредить кабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. По данным финской телерадиокомпании Yle, НАТО направит на охрану подводных кабелей на Балтике 10 кораблей.