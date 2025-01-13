Биржевым торгам добавят прозрачности

Московская биржа начала раскрывать информацию о торговой активности инсайдеров на фондовом рынке. Пока это касается только ценных бумаг торговой площадки, однако к ним должны добавиться почти полсотни эмитентов из индекса MOEX. Подобная информация может существенно повлиять на инвестиционные решения клиентов. Однако пока она будет представлена в обобщенном виде и с большой задержкой после проведения операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С понедельника, 13 января, Московская биржа начала расчет показателя торговой активности инсайдеров — сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной и чувствительной корпоративной информации. В число инсайдеров входят члены совета директоров, правления, директора департаментов, а также рядовые сотрудники, которые в силу заключенных договоров и трудовых обязанностей работают с инсайдерской информацией.

Как отмечает управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова, показатель торговой активности «повысит прозрачность и доступность информации об эмитентах в рамках международной практики раскрытия операций инсайдеров». При этом для инвесторов он станет «важным источником торговых данных».

Согласно методологии расчета показателя торговой активности, биржа собирается раскрывать данные о сделках инсайдеров за периоды один, три и шесть месяцев.

В настоящее время публикация касается только акций и инсайдеров самой торговой площадки, однако в течение года добавятся и данные по другим эмитентам из индекса MOEX (всего 49 обыкновенных и привилегированных акций 45 эмитентов). За четвертый квартал 2024 года инсайдеры биржи провели 23,7 тыс. сделок по покупке и 17,7 тыс. сделок по продаже. Причем в основном операции проводились в декабре — 21,7 тыс. сделок на покупку и 17,6 тыс. сделок на продажу. Этот результат сравним со среднедневным количеством сделок с акциями биржи в декабре — около 41 тыс. В целом за последний месяц 2024 года акции биржи выросли на 5%, индекс MOEX — почти на 12%.

По словам госпожи Грековой, при разработке показателя учитывался «опыт ведущих мировых торговых площадок, а также практика раскрытия ими информации об операциях инсайдеров». При этом на международных рынках данные о сделках инсайдеров интегрированы в систему регулирования и используются как инструмент мониторинга рыночной активности.

Филипп Габуния, зампред Банка России, 22 октября 2024 года в интервью «Интерфаксу»: «Эмитентам необходимо постепенно, но уже активно формировать культуру: обучать сотрудников-инсайдеров».

Как поясняет управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, в странах ЕС законодательство требует обязательного раскрытия инсайдерских сделок через местные регулирующие органы, такие как Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), в США обязательное раскрытие подобных сделок осуществляется через Form 4, предоставляемую Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в течение двух рабочих дней после их заключения. Кроме того, по словам Андрея Гусева, аналитические компании и специализированные платформы, такие как InsiderTrading.org, агрегируют и структурируют информацию об инсайдерских сделках, упрощая доступ к этим данным.

Участники рынка позитивно оценили появление новой информация. По словам Андрея Гусева, информация о сделках инсайдеров приобретает особую значимость во многих обстоятельствах — перед публикацией финансовой отчетности, в преддверии корпоративных событий, в таких как сделки M&A, реструктуризации и стратегические изменения, перед выплатой дивидендов, в периоды смены управленческого состава, на этапе обсуждения регуляторных решений.

Подобный функционал ранее был доступен в терминалах Bloomberg, и участники рынка активно использовали эту информацию в своих моделях. По словам гендиректора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрия Тимофеева, «в зависимости от направления сделок инсайдеров и ряда метрик по компании могли дополнительно оценивать привлекательность ее ценных бумаг».

Как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев, данный показатель «может существенно повлиять на инвестиционные решения клиентов, особенно если объемы сделок инсайдеров будут значительными».

Однако инвесторам важно учитывать, что активность инсайдеров не всегда является однозначным сигналом к действию. «Следует анализировать контекст — корпоративные события, финансовые результаты и общие рыночные условия»,— отмечает господин Климентьев. По словам источника “Ъ” в крупной брокерской компании, «брокеры должны давать клиентам четкие рекомендации по тому, как интерпретировать данные, и предупреждать о незаконности использования непубличной информации». Впрочем, пока информация дается в слишком агрегированном виде и с большой задержкой. Кроме того, пока нет и законодательного требования по ее раскрытию.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев