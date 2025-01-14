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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 14 января

В Ханое состоится визит председателя правительства России Михаила Мишустина. Он проведет переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и председателем национального собрания страны Чан Тхань Маном.

В Москву прибудет президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера.

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Москве пройдет пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор осужденному к 12 годам колонии физику Валерию Голубкину по делу о государственной измене.

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит иск против руководителя предприятия «Каустик» Эльдора Азизова, обвиняемого в интимной связи с несовершеннолетней.

В Красногорске областной суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву и его подчиненной Кристине Ляховенко по делу о получении рекордной взятки в биткоинах.

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрит кассационную жалобу на решение о взыскании с экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) неосновательного обогащения в размере 105 млрд руб.

В Ростовской области арбитражный суд рассмотрит исковое заявление ПАО «Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"» к ООО «Интерэнерго Трейд» о взыскании €1,4 млн за бракованную продукцию.

Арбитражный суд Московской области проведет предварительное заседание в рамках нового рассмотрения по иску АО «Транснефть-Диаскан» к бывшему главе общества Сергею Эрмишу на 159 млн руб.

В Москве арбитражный суд рассмотрит три иска певца Сергея Жукова о возвращении прав на песни «Руки вверх!». Все три иска заявлены к издательству «Джем».

Еврокомиссия начнет консультации по 16-му пакету санкций против России.

В Хельсинки состоится саммит стран—членов НАТО региона Балтийского моря.

В Брюсселе состоится церемония передачи Польше председательства в Совете ЕС.

В Сеуле в Конституционном суде состоится первое слушание дела об импичменте президента Юн Сок Ёля.

В Париже премьер-министр Франсуа Байру выступит в Национальном собрании с программой нового правительства.

В Боливии суд вынесет решение о необходимости задержания экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.

В Бока-Чике с космодрома Starbase запланирован седьмой тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну.

В Абу-Даби состоится визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он примет участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».

В Китае состоится визит президента Шри-Ланки Ануры Кумары Диссанаяке.

В Вануату запланированы внеочередные парламентские выборы.

Жюри объявит победителей международной премии в области классической музыки ICMA (International Classical Music Awards).

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