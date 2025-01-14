Главные анонсы 14 января
В Ханое состоится визит председателя правительства России Михаила Мишустина. Он проведет переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и председателем национального собрания страны Чан Тхань Маном.
В Москву прибудет президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера.
Госдума соберется на пленарное заседание.
В Москве пройдет пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор осужденному к 12 годам колонии физику Валерию Голубкину по делу о государственной измене.
Центральный районный суд Волгограда рассмотрит иск против руководителя предприятия «Каустик» Эльдора Азизова, обвиняемого в интимной связи с несовершеннолетней.
В Красногорске областной суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву и его подчиненной Кристине Ляховенко по делу о получении рекордной взятки в биткоинах.
Арбитражный суд Уральского округа рассмотрит кассационную жалобу на решение о взыскании с экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) неосновательного обогащения в размере 105 млрд руб.
В Ростовской области арбитражный суд рассмотрит исковое заявление ПАО «Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"» к ООО «Интерэнерго Трейд» о взыскании €1,4 млн за бракованную продукцию.
Арбитражный суд Московской области проведет предварительное заседание в рамках нового рассмотрения по иску АО «Транснефть-Диаскан» к бывшему главе общества Сергею Эрмишу на 159 млн руб.
В Москве арбитражный суд рассмотрит три иска певца Сергея Жукова о возвращении прав на песни «Руки вверх!». Все три иска заявлены к издательству «Джем».
Еврокомиссия начнет консультации по 16-му пакету санкций против России.
В Хельсинки состоится саммит стран—членов НАТО региона Балтийского моря.
В Брюсселе состоится церемония передачи Польше председательства в Совете ЕС.
В Сеуле в Конституционном суде состоится первое слушание дела об импичменте президента Юн Сок Ёля.
В Париже премьер-министр Франсуа Байру выступит в Национальном собрании с программой нового правительства.
В Боливии суд вынесет решение о необходимости задержания экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.
В Бока-Чике с космодрома Starbase запланирован седьмой тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну.
В Абу-Даби состоится визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он примет участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».
В Китае состоится визит президента Шри-Ланки Ануры Кумары Диссанаяке.
В Вануату запланированы внеочередные парламентские выборы.
Жюри объявит победителей международной премии в области классической музыки ICMA (International Classical Music Awards).