Байден признал риск ядерной конфронтации с Россией из-за конфликта на Украине

Президент США Джо Байден в итоговой внешнеполитической речи признал, что оказание со стороны США помощи Украине сопровождалось риском развязывания ядерной конфронтации с РФ. По его словам, Вашингтон сохранил и укрепил лидерство в борьбе за глобальное доминирование. Трансляция выступления велась на канале Госдепартамента на Youtube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между ядерными державами. Мы справились с обеими»,— сказал глава Белого дома.

По словам господина Байдена, США и их союзники в дальнейшем также не могут позволить себе отказаться от поддержки Киева и должны продолжать оказывать помощь. «Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Для этого мы объединили 50 стран не только в Европе, впервые в Азии»,— заявил американский президент.

Джо Байден добавил, что у администрации под руководством Дональда Трампа есть шанс решить конфликт. «Мы заложили основы, благодаря чему у следующей администрации будет возможность обеспечить украинцам будущее»,— высказал мнение президент США.

По его словам, США укрепили позиции мирового лидера, а альянсы с их участием стали сильнее. «Мы беспрецедентно увеличили число союзников, сделали крупнейшие за десятилетия инвестиции в оборонную промышленность, стали лидерами в сфере искусственного интеллекта»,— сказал Джо Байден. Он заявил, что все это стало возможным без участия США в новых конфликтах.

О внешней политике США — в материале «Ъ FM».