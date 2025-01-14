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Коммерсантъ FM
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Байден признал риск ядерной конфронтации с Россией из-за конфликта на Украине

Президент США Джо Байден в итоговой внешнеполитической речи признал, что оказание со стороны США помощи Украине сопровождалось риском развязывания ядерной конфронтации с РФ. По его словам, Вашингтон сохранил и укрепил лидерство в борьбе за глобальное доминирование. Трансляция выступления велась на канале Госдепартамента на Youtube.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между ядерными державами. Мы справились с обеими»,— сказал глава Белого дома.

По словам господина Байдена, США и их союзники в дальнейшем также не могут позволить себе отказаться от поддержки Киева и должны продолжать оказывать помощь. «Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Для этого мы объединили 50 стран не только в Европе, впервые в Азии»,— заявил американский президент.

Джо Байден добавил, что у администрации под руководством Дональда Трампа есть шанс решить конфликт. «Мы заложили основы, благодаря чему у следующей администрации будет возможность обеспечить украинцам будущее»,— высказал мнение президент США.

По его словам, США укрепили позиции мирового лидера, а альянсы с их участием стали сильнее. «Мы беспрецедентно увеличили число союзников, сделали крупнейшие за десятилетия инвестиции в оборонную промышленность, стали лидерами в сфере искусственного интеллекта»,— сказал Джо Байден. Он заявил, что все это стало возможным без участия США в новых конфликтах.

О внешней политике США — в материале «Ъ FM».

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Кадры и события СВО за январь 2025 года

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области &lt;BR>На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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