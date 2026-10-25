Audi построит свой первый завод в США
Немецкая компания Audi, которая входит в концерн Volkswagen, построит свой первый в истории завод в США. Автопроизводитель намерен вложить в проект около $4 млрд. Запуск предприятия намечен на начало 2030-х годов. Ожидается, что завод будет выпускать до 200 тыс. автомобилей ежегодно, сообщила пресс-служба компании.
Завод будет построен в штате Джорджия. «Мы планируем привезти сюда наши самые крупные и премиальные кроссоверы и производить их прямо здесь, в Мейконе»,— заявил гендиректор Audi Гернот Дёлльнер во время совместного выступления с президентом США Дональдом Трампом, на котором они объявили о планах построить площадку.
Audi остается единственной немецкой автомобильной маркой, не имеющей завода в США, отмечает The Wall Street Journal. Volkswagen, а также прямые конкуренты BMW и Mercedes-Benz уже производят автомобили на заводах по всему югу США, и часть произведенных в Америке машин они отправляют на мировые рынки.
В компании заявили, что завод поможет Audi укрепить позиции в Штатах — втором по величине премиальном авторынке мира, а также снизить торговые и валютные риски и сделать Северную Америку третьим опорным регионом для бренда наряду с Европой и Китаем.
Весной 2025 года Audi приостанавливала отгрузку автомобилей в США. Решение было вызвано торговой войной Дональда Трампа, который ввел пошлины на иностранные автомобили и дополнительные тарифы на товары из 185 стран мира.