Audi построит свой первый завод в США

Завод будет построен в штате Джорджия. «Мы планируем привезти сюда наши самые крупные и премиальные кроссоверы и производить их прямо здесь, в Мейконе»,— заявил гендиректор Audi Гернот Дёлльнер во время совместного выступления с президентом США Дональдом Трампом, на котором они объявили о планах построить площадку.