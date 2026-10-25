Мэр заявил о разрушении жилых домов в центре Белгорода из-за атаки БПЛА

При ударах также были повреждены машины, социальные и коммерческие объекты. С утра представители управ зафиксируют все повреждения, добавил мэр. «Коммунальные службы занимаются закрытием теплового контура. Затем приступают к уборке мусора и осколков»,— добавил Валентин Демидов.