Мэр заявил о разрушении жилых домов в центре Белгорода из-за атаки БПЛА
Мэр Белгорода сообщил о значительных разрушениях жилья после налета БПЛА
В центре Белгорода после массированного налета беспилотников «зафиксированы значительные разрушения жилого фонда», сообщил мэр Валентин Демидов. Для людей, чье жилье было повреждено, развернули пункты временного размещения. К этому часу возможностью переночевать в них воспользовались 53 человека, написал господин Демидов в Telegram.
При ударах также были повреждены машины, социальные и коммерческие объекты. С утра представители управ зафиксируют все повреждения, добавил мэр. «Коммунальные службы занимаются закрытием теплового контура. Затем приступают к уборке мусора и осколков»,— добавил Валентин Демидов.
Как сообщали в оперативном штабе Белгородской области, при ударах по городу погиб один человек. Пострадали десять жителей города, включая сотрудника скорой помощи.